Два небольших самолета столкнулись над озером в США
6 июля 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо столкнулись два небольших самолета. По словам шерифа округа Кутенай, на борту воздушных судов во время случившегося могли находиться восемь человек.
После столкновения самолеты упали в воду, обломки летательных аппаратов удалось найти при помощи гидролокатора, они находились на глубине более 38 метров.
К настоящему моменту из воды извлечены тела двух погибших. Есть основания полагать, что в результате аварии никто не выжил, однако поиски людей продолжаются. На месте происшествия сейчас работают пожарные, береговая охрана и морские спасательные отряды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.