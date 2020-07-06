Два небольших самолета столкнулись над озером в США

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6 июля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

машина полиции, pixabay.com

Над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо столкнулись два небольших самолета. По словам шерифа округа Кутенай, на борту воздушных судов во время случившегося могли находиться восемь человек.

После столкновения самолеты упали в воду, обломки летательных аппаратов удалось найти при помощи гидролокатора, они находились на глубине более 38 метров.

К настоящему моменту из воды извлечены тела двух погибших. Есть основания полагать, что в результате аварии никто не выжил, однако поиски людей продолжаются. На месте происшествия сейчас работают пожарные, береговая охрана и морские спасательные отряды.