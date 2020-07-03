Самолет Ryanair из-за пожара на борту совершил вынужденную посадку в греческом аэропорту

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3 июля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шасси, pixabay.com

В пятницу, 3 июля, самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Берлин – Афины, совершил вынужденную посадку в аэропорту греческого города Салоники.

В Генеральном секретариате гражданской защиты Греции уточнили, что причиной случившегося стало возгорание в кабине пилота.

На борту в момент инцидента находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате пожара никто не пострадал, люди были оперативно эвакуированы. Данных о том, что спровоцировало возгорание, к настоящему моменту не поступало.