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Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя
фото: pixabey

Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Авиалайнер  выполнял рейс Москва — Ростов-на-Дону, однако ему пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Платов из-за возникших неполадок. В результате инцидента пострадавших нет. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. 

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