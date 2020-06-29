Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Авиалайнер выполнял рейс Москва — Ростов-на-Дону, однако ему пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Платов из-за возникших неполадок. В результате инцидента пострадавших нет. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.