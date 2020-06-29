Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя
29 июня 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Авиалайнер выполнял рейс Москва — Ростов-на-Дону, однако ему пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Платов из-за возникших неполадок. В результате инцидента пострадавших нет. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
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