Немецкое издание сообщило об угрозе банкротства Украины

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6 июля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Handelsblatt

гривны, pixabay.com

Немецкое деловое издание Handelsblatt предупреждает об угрозе банкротства Украины. Причиной этого, по мнению журналистов, может стать неожиданная отставка главы Нацбанка (НБУ) Якова Смолия.

Смолий, который находился на посту главы Нацбанка с марта 2018 года, в минувшую среду написал заявление об отставке. Он пояснил, что принял такое решение из-за "систематического политического давления" на банк. Верховная рада по предложению президента Украины Владимира Зеленского в прошлую пятницу уволила Смолия.

Автор материала в немецкой газете отметил, что теперь стране "вновь грозит банкротство", поскольку Киев обязан срочно погасить задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов, причем лишь в этом году украинской стороне необходимо рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, а срок их погашения уже истекает. Кроме того, неожиданная отставка Смолия остановила выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.