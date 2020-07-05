Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Громкие речи – не всегда залог успеха. Порою это выглядит слишком нелепо. Президент Украины Владимир Зеленский уже давно себя дисквалифицировал. Он так и не справился с коронавирусной ситуацией на территории страны.

Более того, он не выполнил почти всех обещаний, которые давал при инаугурации. В государстве по-прежнему не побеждена бедность, наблюдается высокий уровень преступности и коррупции среди чиновников, а также всё ещё распространяются националистические идеи. Конфликт на востоке Украины до сих пор не решён. Бои между силовиками и войсками самопровозглашённых республик вспыхивают по сей день. Зеленского практически все «поливают грязью», утверждая, что как президент он попросту не состоялся.

Но всё же бывалый шоумен не сдаётся и отчаянно пытается оправдаться в лице населения. Он стремится доказать свою преданность стране громкими словами. Сегодня на празднования дня ВМС Украины, он публично заявил, что не простит тех, кто забрал Крым. Под этой фразой Зеленский имел ввиду Российскую федерацию, которую он считает едва ли не главным врагом государства. К тому же недавно он напрочь отверг всякие идеи о независимости территорий Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Украина – это независимая страна, и никто и ничто не имеет права от неё что-либо требовать. При этом речь шла о якобы поступившей информации о настаивании России по поводу признания особого статуса Донбасса. По данным Der Spegel, Российская федерация настаивает на изменении украинской конституции.

При этом Зеленский совершенно игнорирует внутренние вопросы страны, касающиеся уровня жизни граждан. Безработица растёт, а уровень доходов среди населения стремительно падает. Да и на внешние дрязги нынешний лидер обращает внимание исключительно, как «любитель порассуждать». За столько времени он вполне мог попытаться хоть как-то примириться с враждующими сторонами и полностью прекратить кровопролитие.