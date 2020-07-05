Италия репатриировала богатых американцев, которые прилетели в Сардинию

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5 июля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

фото: pixabay.com

Итальянские таможенники запретили въезд в страну прибывшим американцам. Они были богаты, прибыли в Сардинию на частном самолете. Но после запрета вынуждены были отправиться домой.

Накануне Европа решила поддержать туризм. Были открыты границы для полутора десятков стран. Судя по всему, этим решили воспользоваться американцы. Они отправились на остров Сардиния на частном самолете.

«Таможенное управление Италии отказало пятерым богатым американцам во въезде в страну после того, как они приземлились на частном самолете для отдыха на острове Сардиния», — сообщил телеканал FOX NEWS: «Таможенники сообщили американцам, что они будут репатриированы немедленно, поскольку другим пассажирам самолета было сказано, что они могут остаться, но должны соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Остальные пассажиры были из Италии, Новой Зеландии и Англии».

Остальные пассажиры поддержали американцев из солидарности и тоже отказались от визита в Италию.

На самом деле, Соединенные Штаты не вошли в список стран, чьим гражданам разрешили посещать Европу. В Америке пандемия еще бушует. США лидируют в коронавирусной статистике. Это и стало причиной, почему американцам не разрешают въезжать в Европу.