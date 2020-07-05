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Стоит ли людям бояться восстания роботов

, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Стоит ли людям бояться восстания роботов
Фото: кадр из фильма "Терминатор"

Ученые из Лос-Анджелеса рассказали, возможно ли в ближайшем будущем восстание роботов, которое является популярной темой среди любителей фантастики.

Эксперты заявляют, что в скором будущем восстания машин произойти не может, поскольку для этого нужно научить машину обрабатывать полученную информацию с помощью машинного «мозга». С его помощью система сможет переводить получаемые человеческим мозгом сигналы на язык роботов.

По словам ученых, только после этого можно рассчитывать на появление роботов, которые будут способны понимать логику человека и самообучаться. До тех пор восстания машин бояться не нужно, передает ФБА «Экономика сегодня».

АБ

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