Роботы будут заменять людей на поле боя

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: Pixabay

Наземные безэкипажные системы (роботы) развиваются не так быстро, как их «летающие коллеги», т.е. беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Но и здесь, на земле, тенденция очевидна – машины будут всё активнее заменять людей на поле боя.

В настоящее время основными сферами действий роботов считаются различные виды разведки, борьба с пожарами, минами и взрывными устройствами, транспортировка людей и грузов. Развитие боевых роботов пока несколько отстает от разработок вспомогательных машин. Уже созданные боевые роботы используются для решения относительно простых задач (в первую очередь – для охраны стационарных объектов). Как и в случае с БПЛА, для боевых наземных роботов не решена проблема обеспечения полностью надежной связи с оператором, либо наличия программы автономных действий, гарантирующей, что робот не выйдет из-под контроля. Причем осуществлять дистанционное управление наземным роботом сложнее, чем БПЛА (из-за наличия складок местности и гораздо меньшей дальности прямой видимости). С экономической точки зрения наземные роботы значительно менее выгодны, чем БПЛА: они в гораздо меньшее число раз дешевле классической наземной боевой техники, чем БПЛА – дешевле самолета или вертолета.

Попытки создания телеуправляемых боевых машин в ряде стран (в т.ч. в СССР) велись еще в довоенный период, но реального успеха не принесли. Возобновился данный процесс в 60-е гг. Появление роботов в войсках началось лишь в ХХI в., объемы их поставок на несколько порядков ниже, чем объем поставок БПЛА.

Во время войн в Ираке и Афганистане ВС США получили несколько тысяч роботов-саперов/разведчиков, из которых до 10% были потеряны. Самыми популярными моделями были малоразмерные и достаточно простые по конструкции роботы «Маркбот» и «Пэкбот». Очень широко используется робот «Талон» массой до 70 кг, который, кроме разведывательного оборудования, также может нести пулемет и автоматический гранатомет. Имеются несколько типов малоразмерных роботов – «Рекон Скаут», «Фёст Лук», «Спай Робот», «Дрэгон Раннер» массой от 1,3 до 9 кг (всех их можно руками забрасывать за препятствия). Их задача – разведка местности (в т.ч. в городских условиях) с помощью видео- и ИК-камер. Основным недостатком всех перечисленных роботов является малая дальность, на которой ими можно управлять (и получать от них информацию) – менее 1 км.

Другим направлением развития наземных роботов является создание безэкипажных транспортных средств, которые, как правило, могут становиться универсальными платформами для размещения различного оборудования и оружия. При этом возникает вопрос, должны ли подобные машины обладать броней. Отсутствие брони снижает стоимость и повышает подвижность, но также резко понижает живучесть на поле боя. Ее наличие, соответственно, создает полностью обратную ситуацию. Найти компромиссное решение достаточно сложно. Широкую известность получили американские шагающие роботы «Биг Дог» и «Альфа Дог». Предполагалось использовать их для переноски грузов для подразделений пехоты и спецназа. Однако, как выяснилось, пехоте такие машины не нужны (поскольку у нее есть БМП и БТР), а для спецназа робот оказался слишком шумным и неповоротливым. Поэтому программа была закрыта.

Следует отметить израильский 12-килограммовый боевой робот «Вайпер», вооруженный специально созданным для него вариантом пистолета-пулемета «Узи» с лазерным прицелом. Он способен действовать внутри зданий, в т.ч. подниматься по лестницам. В Японии разработка роботов значительно активизировалась в связи с аварией на АЭС «Фукусима». В этой стране были созданы разведывательные роботы «Гелиос» и «Квинс», а также боевой робот «Куратас», оснащенный двумя пулеметами и двумя манипуляторами. В Китае созданы разведывательные и транспортные роботы «Линьси», «Раптор», «Сноу», «Леопард-10», «Бот», «Шарп Кло». Особо можно отметить робот «Да Гоу», что означает «Большая собака». Она построена по той же концепции шагающего аппарата, что и одноименный американский «Биг Дог». При этом неясно, принят ли он на вооружение или разделит судьбу американского «коллеги».

В России разработаны универсальные роботы среднего размера МРК-27, «Соратник», «Платформа-М», способные нести различное вооружение. Более тяжелыми машинами того же назначения являются «Нерехта» и «Уран-9». К разведывательно-инженерным машинам относятся «Курсант», «Варан», РТК-05, «Торнадо», «Вепрь», «Кузнечик», «Мангуст». «Ураны» были испытаны в ходе боевых действий в Сирии. По концепции биоморфного робота (подобного американской и китайской «Большим собакам») разрабатывается робот «Рысь».

В США и СССР/России предпринимались и предпринимаются попытки создать роботов (как инженерных, так и боевых) на базе танков (М60, «Абрамс», Т-72), но успешными их назвать сложно.

Все перечисленные машины управляются операторами дистанционно и не могут работать автономно. Однако при создании полностью автономных систем существует упомянутая выше техническая проблема выхода машины из-под контроля и еще более серьезная философско-этическая проблема предоставления машине права убить человека (на самом деле, это станет решающим шагом к уничтожению человечества).

В среднесрочной перспективе предполагается создание транспортных и боевых роботов, способных формировать и охранять транспортные колонны. В более отдаленной перспективе возможно создание «личных» роботов для каждого солдата (особенно пехотинца или спецназовца), а затем и замена роботами людей на поле боя. Но для этого необходимо будет решить указанные выше технические и этические проблемы. И если первые решить можно, то вторые – вряд ли.

В настоящий момент «летающие роботы» (БПЛА) давно стали нормой как в военной, так и в гражданской сферах. Наземные роботы военного назначения пока остаются экзотикой (кроме, быть может, саперных машин), подавляющее большинство описанных выше образцов являются чисто экспериментальными. Нет, однако, никаких сомнений, что данная ситуация будет быстро меняться, поскольку люди всё меньше хотят воевать и умирать.