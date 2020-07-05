В американских СМИ появились советские нотки

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5 июля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

фото: pixabay.com

На американском телевидении появились репортажи в советском духе. Рассказывая о проблеме коронавируса, журналисты выпускают сюжеты, в лучших традициях пропаганды.

В реальности в Соединенных Штатах катастрофа. Государство оказалось неспособным справиться с пандемией. США являются лидером коронавирусной статистики. Количество заразившихся может скоро превысить отметку в 3 миллиона человек.

Раньше в этой стране заражались по 20 — 25 тысяч человек. А пару дней назад количество ежедневных диагнозов выросло в среднем до 50 тысяч. В пятницу американские врачи выявили больше 54 тысяч новых случаев заражений. В субботу этот показатель снизился до 45 тысяч. Но для субботы это традиционная картина.

Практика показывает, что на выходных всегда так бывает. Уже к середине следующей недели суточный показатель вырастет, а на пятницу приходится пик.

Это реальная картина. Тема острейшая. Поэтому эта новость появилась в американских СМИ.

«Случаи заболевания в США падают, поскольку мир устанавливает рекорд по новым случаям коронавируса за 24 часа», — сообщил телеканал FOX NEWS: «В рекордные сроки число новых случаев превысило 200 000».

Американские журналисты рассказали, что Соединенные Штаты впервые за четыре дня зарегистрировали меньше 50 тысяч новых случаев заражений. При этом репортер пояснил, что большое количество новых диагнозов были также в Индии и Бразилии. А когда нужно было рассказать про Европу, журналист сделал двусмысленную оговорку с намеком.

«В Европе, когда-то считавшейся эпицентром пандемии, страны сообщили в субботу в общей сложности о 19 694 случаях заболевания», — пояснил американский журналист и добавил: «Но официальные лица поспешили сдержать горячие точки».

Конечно, корреспондент АН еще не слишком хорошо выучил английский язык. Но в общем контексте репортажа это заявление о намерениях властей «сдержать горячие точки», выглядит как «попытались обойти острые углы».

В реальности в Европе ситуация с пандемией уже стабилизировалась. Там даже решили открыть границы для полутора десятков стран. Количество новых диагнозов в среднем уменьшилось до 13 тысяч. Половина из них приходится на Россию. Еще около тысячи новых случаев заражений регистрируют на Украине. В остальных странах счет идет на сотни. Даже в Великобритании, которая недавно занимала пятую строчку коронавирусной статистики показатель новых диагнозов снизился до 600 — 700.

Репортаж на американском телевидении очень похож на подтверждение слов о появлении цензуры в Соединенных Штатах. Белый дом запретил ведущим экспертам по пандемии выступать с комментариями по сложившейся ситуации. Судя по телевизионному сюжету, США погружаются в реалии советской эпохи.