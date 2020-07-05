Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента

, 20:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента
фото из архива автора

Двое граждан России задержаны в Австрии. Об этом сообщила the Guardian. Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни.

О самом убийстве уже сообщалось. Неподалеку от Вены был найден мертвым 43-летний мужчина. Полиция обнаружила у него огнестрельные ранения.

О застреленном поначалу не было ничего известно. Говорилось, что он россиянин. Британская пресса теперь уточняет. Это диссидент. Он родом из Чечни. Критиковал правительство республики.

Австрийская полиция начала расследование и вышла на след двоих подозреваемых. Одному 47 лет, второму 37 лет. Оба родом из Чечни. Мотивы задержанных пока не установлены.

Мнение

Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Отчаянная попытка спасения репутации. Зеленский всё ещё стремится оправдать себя перед Украиной

Громкие речи – не всегда залог успеха. Порою это выглядит слишком нелепо. Президент Украины Владимир Зеленский уже давно себя дисквалифицировал. Он так и не справился с коронавирусной ситуацией на территории страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью