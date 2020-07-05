В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента

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5 июля 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото из архива автора

Двое граждан России задержаны в Австрии. Об этом сообщила the Guardian. Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни.

О самом убийстве уже сообщалось. Неподалеку от Вены был найден мертвым 43-летний мужчина. Полиция обнаружила у него огнестрельные ранения.

О застреленном поначалу не было ничего известно. Говорилось, что он россиянин. Британская пресса теперь уточняет. Это диссидент. Он родом из Чечни. Критиковал правительство республики.

Австрийская полиция начала расследование и вышла на след двоих подозреваемых. Одному 47 лет, второму 37 лет. Оба родом из Чечни. Мотивы задержанных пока не установлены.