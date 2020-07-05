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В Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму
Больница. Фото: pixabay.com

В Китае обнаружили пациента, у которого врачи подозревают бубонную чуму. Из-за этого в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Стало известно, что в субботу в одну из больниц обратился пациент с симптомами, похожими на бубонную чуму. В воскресенье власти региона решили объявить третий уровень предупреждения по профилактике, который будет действовать до конца текущего года.

«В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии», - сказано в постановлении. Также власти рекомендовали жителям региона отказаться от охоты на диких животных, а при первых признаках заболевания срочно обращаться за медицинской помощью.

АБ

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