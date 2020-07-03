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Эксперт объяснил, почему бубонная чума в Монголии привлекла к себе столько внимания

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт объяснил, почему бубонная чума в Монголии привлекла к себе столько внимания
Врач. Фото: pixabay.com

В Монголии ежегодно происходят вспышки бубонной чумы, однако в этот раз вокруг заболевания начался особый ажиотаж. Специалист по биобезопасности Николай Дурманов объяснил, почему в этом году заболевание так взбудоражило людей.

«По вирулентности чума ни в какое сравнение с вирусными заболеваниями не идет. Эта история просто привлекла внимание на фоне коронавирусной истерии. В прошлом году то же самое было, в том же месте, по тому же поводу: два человека съели сурка», - рассказал эксперт.

Он отметил, что ежегодно бубонной чумой заболевают 2-3 тысячи человек по всему миру, но их успешно вылечивают при помощи антибиотиков, передает Радио Sputnik.

АБ

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