Эксперт объяснил, почему бубонная чума в Монголии привлекла к себе столько внимания
3 июля 2020, 13:36[ «Аргументы Недели» ]
В Монголии ежегодно происходят вспышки бубонной чумы, однако в этот раз вокруг заболевания начался особый ажиотаж. Специалист по биобезопасности Николай Дурманов объяснил, почему в этом году заболевание так взбудоражило людей.
«По вирулентности чума ни в какое сравнение с вирусными заболеваниями не идет. Эта история просто привлекла внимание на фоне коронавирусной истерии. В прошлом году то же самое было, в том же месте, по тому же поводу: два человека съели сурка», - рассказал эксперт.
Он отметил, что ежегодно бубонной чумой заболевают 2-3 тысячи человек по всему миру, но их успешно вылечивают при помощи антибиотиков, передает Радио Sputnik.
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