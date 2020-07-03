В Роспотребнадзоре оценили, насколько для России опасна вспышка бубонной чумы в Монголии

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3 июля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Больница. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре ответили, представляет ли для России опасность вспышка бубонной чумы, произошедшая в Монголии. В ведомстве отметили, что болезнь зафиксирована в регионе, не граничащем с РФ.

«Информация о том, что вспышка чумы произошла на границе с Россией, недостоверна. Вспышка чумы зафиксирована в Ховдинском аймаке, а Россия граничит с Монголией на территории Баян-Уйгельского аймака, это совсем другая территория», - заявили в Роспотребнадзоре. Таким образом, в ведомстве не считают, что ситуация может быть опасной для жителей России.

Помимо этого, в Республике Алтай, которая граничит с Монголией, есть противочумная станция, а специалисты из России ежегодно посещают соседнее государство с целью мониторинга ситуации.