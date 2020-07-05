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В Израиле могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Израиле могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса
Биньямин Нетаньяху, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Израиле сложилась "экстренная ситуация" в связи с коронавирусом, поэтому могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Как заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров, вторая волна COVID-19 является вызовом системе здравоохранения Израиля. Глава правительства добавил, что могут быть приняты дополнительные меры кроме тех ограничений, которые были введены ранее.

В Израиле на начало июля пришлось число новых случаев коронавируса, превышающее показатели марта-апреля.

НС

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