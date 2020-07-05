В Израиле могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса
5 июля 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Израиле сложилась "экстренная ситуация" в связи с коронавирусом, поэтому могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Как заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров, вторая волна COVID-19 является вызовом системе здравоохранения Израиля. Глава правительства добавил, что могут быть приняты дополнительные меры кроме тех ограничений, которые были введены ранее.
В Израиле на начало июля пришлось число новых случаев коронавируса, превышающее показатели марта-апреля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.