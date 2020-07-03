В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 28 тысяч
3 июля 2020, 19:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055.
По информации Минздрава Израиля, общее число умерших составило 326. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, из них 27 нуждаются на аппаратах ИВЛ.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях. В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания.
Отныне в барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.
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