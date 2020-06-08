В Израиле снятие ограничений по коронавирусу приостановлено

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8 июня 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль, фото: pixabay.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, который сейчас наблюдается в стране, приостановлено снятие ряда ограничений.

"Мы только завершили заседание кабинета по коронавирусу. Заседание было открыто выступлением экспертов, которые показали нам резкий рост случаев заражения", - сказал Нетаньяху. На следующей неделе, возможно, ситуация изменится. Оставили одно исключение - залы торжеств, они будут работать согласно директивам министерства здравоохранения.

Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.

В Израиле изобрели маску, которую можно не снимать даже во время еды.