В Израиле изобрели маску, которую можно не снимать даже во время еды

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22 мая 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Тель-авивская компания Avtipus Patents and Inventions запускает в производство маски с дистанционным управлением. Изобретатели уверены, что такое устройство должно свести к минимуму риск заразиться коронавирусом при посещении ресторана.

Маска представляет собой гаджет, позволяющий принимать пищу, не снимая изделие. Прорезь для рта открывается механически, с помощью рычага, напоминающего ручной тормоз на велосипеде, или автоматически, когда к маске подносят вилку. После того как вилка убирается ото рта, прорезь закрывается.

По мнению изобретателей, устройство должно свести к минимуму риск подхватить вирусные частицы, которые могут распространять другие посетители ресторана. Испытания гаджета показали и его недостатки: если твердую пищу в нем есть довольно удобно, то, к примеру, мороженое или еда с соусом может испачкать маску, и ее придется менять.

Тем не менее, компания уже подала заявку на патент и через несколько месяцев планирует начать производство. Стоимость такой маски будет составлять от 3 до 10 шекелей (от 0,85 до 2,85 доллара).