Блогер из Китая восхитился «русским чудом»

Китайский блогер побывал в Оймяконе – селе в Якутии, которое является признанным полюсом холода. Мужчина поделился впечатлениями о «русском чуде» и «воинственных» местных жителях.
Китаец отметил, что в его родной стране русских считают «воинственным» народом из-за того, что жители России способны стоически переносить сильные морозы. «Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках», - восхитился мужчина.
Блогер удивился тому, что даже при «ужасающих морозах» люди умудряются купаться в водоемах. Он рассказал про горячий источник, который не замерзает даже зимой. «Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли… Об этом даже думать приятно!» - поделился впечатлениями китаец.
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