Московский военный эксперт раскрыл предполагаемый замысел США в отношении России

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5 июля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт, раскрыл возможный замысел Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.

Согласно точке зрения эксперта, принявшего участие в программе «60 минут» на канале «Россия 1», американское руководство намерено сделать из РФ «вторую Украину». По словам Коротченко, власти США хотели бы, чтобы в России происходило тоже, что в соседней стране – в том числе драки в парламенте и «бесчинства молодчиков на улицах».

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил о способности РФ уничтожить весь американский флот в Черном море.