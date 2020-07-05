В ДНР озвучили новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки ополченцев

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5 июля 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Стало известно о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне военного конфликта в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР. Соответствующая информация содержится в сводке, опубликованной Народной милицией непризнанной республики.

В Народной милиции отметили, что противник снова обстрелял территорию ДНР. В частности, под огнем 79-й бригады ВСУ, оказался район «Вольво-центра» Донецка.

Ополченцы в ответ ликвидировали огневую точку украинских силовиков. В результате погиб один военный ВСУ, двое ранены. Также Народной милиции удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат.

Ранее был озвучен прогноз об «относительно скором» вхождении республик Донбасса в состав России. С таким заявлением выступил Александр Бородай, экс-премьер ДНР.