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Испытания трех препаратов от коронавируса остановлены Всемирной организацией здравоохранения

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Испытания трех препаратов от коронавируса остановлены Всемирной организацией здравоохранения
коронавирус, фото: pixabay.com

Испытания препаратов гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир для лечения коронавирусной инфекции приостанавливаются. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", - говорится в заявлении.

В исследованиях препаратов приняли участие более 4,5 тыс. добровольцев. Испытания стартовали с марта текущего года.

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал рекомендации Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ) о препарате «Ремдесивир» при лечении нового коронавируса.

НС

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