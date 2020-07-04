Испытания трех препаратов от коронавируса остановлены Всемирной организацией здравоохранения
4 июля 2020, 21:46[ «Аргументы Недели» ]
Испытания препаратов гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир для лечения коронавирусной инфекции приостанавливаются. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", - говорится в заявлении.
В исследованиях препаратов приняли участие более 4,5 тыс. добровольцев. Испытания стартовали с марта текущего года.
По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.
Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал рекомендации Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ) о препарате «Ремдесивир» при лечении нового коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.