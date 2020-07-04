В Австралии началась массовая запись в армию из-за коронавируса

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4 июля 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: ABC

Австралия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Flo Rols

Коронавирус спровоцировал массовый интерес австралийцев к армии. Там начался экономический кризис. Проблемы спровоцировали спрос на службу в вооруженных силах

Бум на службу в армию в Австралии появился в разгар пандемии. В стране начался спад экономики. Безработица выросла. Это и стало причиной внезапного интереса к погонам.

«Число австралийцев, желающих вступить в армию, резко возросло с тех пор, как началась вспышка заболевания COVID-19», — сообщил австралийский телеканал ABC: «Значительную долю претендентов составляют квалифицированные работники из отраслей, пострадавших особенно сильно, в том числе авиационной».

Число заявок в рекрутинговых центрах выросло на 42 процента. Последний раз подобный всплеск был зафиксирован во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Особый интерес проявляют женщины. По стечению обстоятельств австралийки работали именно в тех отраслях, которые больше всего пострадали из-за пандемии.

Тем временем пандемия набирает силу. Врачи диагностируют больше 200 тысяч новых случаев заражения коронавирусом каждый день.