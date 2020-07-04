В США теперь есть чем заменить российские ракетные двигатели РД-180

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4 июля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

BE-4, фото: twitter.com/ulalaunch

Соединенные Штаты получили первый ракетный двигатель BE-4, который разрабатывался для замены российских РД-180. Об этом сообщили в американской компании United Launch Alliance (ULA).

Двигатель доставили на завод, расположенный в Декейтере, штат Алабама. BE-4 будут устанавливать на первую ступень перспективной ракеты Vulcan, которую разрабатывают в качестве преемника Atlas V. Последний имеет российский ракетный двигатель РД-180: на новом носителе его уже не будет.

По словам аналитиков, Atlas используют для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".

Второй двигатель планируется поставить в июле.

BE-4 может стать одним из главных преимуществ новой ракеты. Это жидкостный ракетный двигатель, использующий топливную пару метан/жидкий кислород. Его проектная мощность составляет 75 тыс. л. с. Как считают эксперты, сейчас метановые ракетные двигатели - самое перспективное направление в ракетостроении.

Ранее глава американской компании ULA Тори Бруно объяснил, почему предпочитает использовать российские ракетные двигатели РД-180.