Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Почему в США используют российские ракетные двигатели

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Почему в США используют российские ракетные двигатели
Фото: pixabay.com

Глава американской компании ULA Тори Бруно объяснил, почему предпочитает использовать российские ракетные двигатели РД-180. Он рассказал, что в свое время компанию об этом попросило правительство США.

Бруно заявил, что покупать двигатели у России американское правительство поручило для того, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране». Сейчас РД-180 устанавливаются на ракеты-носители Atlas, которые используются для «критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США».

При этом подписчики Бруно отметили, что российские ракетные двигатели стоят дешевле, чем их американские аналоги, но при этом являются надежными и мощными.

АБ

В мире

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, спрогнозировал, какие последствия ждут Украину в случае ракетного удара Киева по территории Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью