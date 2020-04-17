Почему в США используют российские ракетные двигатели

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17 апреля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава американской компании ULA Тори Бруно объяснил, почему предпочитает использовать российские ракетные двигатели РД-180. Он рассказал, что в свое время компанию об этом попросило правительство США.

Бруно заявил, что покупать двигатели у России американское правительство поручило для того, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране». Сейчас РД-180 устанавливаются на ракеты-носители Atlas, которые используются для «критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США».

При этом подписчики Бруно отметили, что российские ракетные двигатели стоят дешевле, чем их американские аналоги, но при этом являются надежными и мощными.