Стоимость всего цикла эксплуатации Су-57 пока неизвестна, но у F-35 она превышает 500 млн долларов

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4 июля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Нью-Дели считает, что цена российской машины пятого поколения завышена. По информации фигурирующей в открытых источниках Су-57 будет стоить от 150 млн до 200 млн долл. за единицу. Тогда как F-35A оценивается в 120 млн. – 140 млн. долл. за единицу.

На самом деле эти цифры ничего толком не говорят, поскольку должно оценивать стоимость всего срока эксплуатации самолета. И здесь Индию ждет разочарование, поскольку эту цифру американцы значительно увеличивают каждый год. Так, на конец 2019-го полный цикл жизни одного самолета предварительно оценивался в 500 млн долл., в этом году итоговая сумма снова была увеличена. Буквально все, кто владеет F-35 заявляют о его очень затратном техническом обслуживании. Кроме того, даже ВВС США не в состоянии довести парк F-35 до уровня 30% боевой готовности, а если эта машина достанется Индии то, наверняка в рабочем состоянии будут находится не более 15% машин.

Полностью читать статью: Нью-Дели выкручивает руки Москве, заявляя, что откажется от Су-57 в пользу F-35