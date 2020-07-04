Нью-Дели выкручивает руки Москве, заявляя, что откажется от Су-57 в пользу F-35

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4 июля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Индийские высокопоставленные военные говорят о возможном отказе рассматривать Су-57, как перспективный самолет для индийских ВВС. Об это сообщают источники в Нью-Дели, а также китайское издание Sohu. Муссируется информация, что Индия намерена вместо российских Су-57 приобретать американские самолеты пятого поколения F-35.

Называется несколько причин такого выбора. Во-первых, новая «Сушка» еще не доведена до заданных параметров и предположительные сроки окончательной готовности Су-57 откладывается еще на пять лет. «Начало выпуска второго этапа планируется в 2024 году, — это будет настоящий Су-57А сейчас можно говорить о существовании только прототипов данной машины», - говорят эксперты. А самолеты F-35A уже давно находятся в эксплуатации, отработана и множество раз проверена тактика их боевого применения, недостатки известны и доработки ведутся на основе полученного боевого опыта.

Во-вторых, Нью-Дели считает, что цена российской машины пятого поколения завышена. По информации фигурирующей в открытых источниках Су-57 будет стоить от 150 млн до 200 млн долл. за единицу. Тогда как F-35A оценивается в 120 млн. – 140 млн. долл. за единицу. На самом деле эти цифры ничего толком не говорят, поскольку должно оценивать стоимость всего срока эксплуатации самолета. И здесь Индию ждет разочарование, поскольку эту цифру американцы значительно увеличивают каждый год. Так, на конец 2019-го полный цикл жизни одного самолета предварительно оценивался в 500 млн долл., в этом году итоговая сумма снова была увеличена. Буквально все, кто владеет F-35 заявляют о его очень затратном техническом обслуживании. Кроме того, даже ВВС США не в состоянии довести парк F-35 до уровня 30% боевой готовности, а если эта машина достанется Индии то, наверняка в рабочем состоянии будут находится не более 15% машин.

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров пытается представить ситуацию в позитивном ключе. Он, в частности, отметил: «В программе Су-57 произошло важное событие - министерство обороны разместило заказ на 76 истребителей. Я считаю, что это позитивный сигнал для наших индийских партнеров, но мы обсудим конкретные форматы сотрудничества». У Москвы есть еще одно преимущество перед конкурентами, которое заключается в более чем 50-летнем сотрудничестве с Индией в области боевой авиации. К тому же Нью- Дели приняло решение на закупку новых партий российских самолетов поколения 4+. Эксперты говорят о намерении Индии увеличить свои ВВС с 28 фронтовых эскадронов до 40, для одновременной борьбы с Пакистаном и Китаем.

«Эти 28 эскадрилий отличаются редкостным разнообразием истребителей, там есть индийские и российские МиГи и «Сухие», французские Mirage2000 (Мираж-2000) и Rafales (Рафаль), а также европейские ягуары», - отмечает американская пресса. При этом заокеанские эксперты не упускают возможности поязвить, заявляя, что Су-30, хоть и выглядит впечатляюще на бумаге, по сравнению с западными моделями не обладает нужными техническими возможностями и боевой эффективностью. Так эксперт Дэвид Акс объясняет, что точка зрения Купера такова: на протяжении десятилетий «Мираж-2000» был более эффективным истребителем на индийской службе, чем Су-30. По его мнению, «Рафаль», преемник французского «Миража», также является одним из лучших истребителей Индии. И его не смущает, что Нью-Дели заказал только 36 единиц данной техники. Короче с этим Дэвидом Аксом все ясно – засланный казачок, бессовестный наймит французской оборонной промышленности.

И это естественно, он жестко критикует российские модели, указывая на страницах издания Forbes, что «Су-30 не только не имеет новейших высокоточных боеприпасов класса« воздух-земля », но и не приспособлен для размещения на высокогорных авиабазах, поддерживающих индийские операции вдоль спорной границы». Также нелицеприятно он отзывается о МиГах.

Кстати, есть еще один нерешенный для Индии момент. F-35 – это клубный самолет, программа его распределения по миру так и называется «Истребитель совместного удара». Вопрос в том захочет ли Вашингтон принять Нью-Дели в этот клуб или нет. И пока ответ на этот вопрос повис в воздухе нет смысла даже обсуждать саму возможность покупки F-35 Индией. И все заявления со стороны Нью-Дели об отказе от Су-57 в пользу F-35, не более чем попытки сбить цену и выторговать для себя более выгодные условия в приобретении «Сушки» пятого поколения.