В Афганистане от COVID-19 умер первый чиновник

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4 июля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Официальный Кабул объявил о первой смерти чиновника от коронавируса. Об этом сообщает британская пресса.

В Афганистане умер Юсуф Газанфар. Он был спецпосланником президента Афганистана по экономическуму развитию. Это первый случай гибели представителя власти в стране от коронавируса.

Ситуация в Афганистане в контексте мировой статистики не относится к разряду тревожных. Эта страна находится на 44 месте по количеству заразившихся. Впрочем медики утверждают, что там сейчас самый разгар пандемии.

«Согласно нашим статистическим данным, мы находимся на пике пандемии, поскольку среднесуточное количество новых диагнозов было примерно одинаковым в течение последних двух недель, а число пациентов с подозрением на коронавирус сократилось», — заявил заместитель министра здравоохранения Афганистана Абдулкадир Кадири.

В ближайшее время эксперты ждут снижения напряженности в регионе.

В других частях света пандемия в последнее время усилилась. Сейчас коронавирусом заражется уже больше 200 тысяч человек ежедневно.