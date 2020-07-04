Автомобиль въехал в группу протестующих в Вашингтоне

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4 июля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC News

машина полиции, pixabay.com

В ночь на субботу, 4 июля, автомобиль въехал в толпу протестующих на перекрытой автомагистрали в американском штате Вашингтон. Соответствующую информацию предоставил сегодня патруль штата.

Машина проехала по перекрытому участку межштатной автомагистрали I-5, совершив наезд на нескольких человек, участвовавших в акции протеста. Один из пострадавших получил серьезные травмы, которые угрожают его жизни. Состояние еще одного травмированного американца оценивается как тяжелое.

Человек, находившийся за рулем автомобиля в настоящий момент находится под стражей. Устанавливаются мотивы его поступка.