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На территории Гонконга создается специальная силовая структура

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Гонконга создается специальная силовая структура
фото: соцсети

Новый закон о безопасности Гонконга, только что принятый в КНР, нацелен на предотвращение действий, угрожающих национальной безопасности в этом городе: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами или китайскими оппозиционными силами, находящимися за границей.

Закон предусматривает возможность пожизненного заключения для наиболее серьезных нарушителей. На территории Гонконга создается специальная силовая структура, подотчетная центральному правительству КНР во главе с одним из заместителей министра общественной безопасности КНР. 

Читать статью полностью: В современном Китае никто не строит коммунизм

АОл

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