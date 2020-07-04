В нынешнем Китае не может быть и речи ни о какой «власти рабочих и крестьян»

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4 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

События в Гонконге выявляют фундаментальную проблему современного Китая: расхождение между идеологией и реальностью. Такое расхождение стало главной причиной гибели СССР: уже с 70-х гг. официальную советскую пропаганду почти никто не принимал всерьез, а западная пропаганда начала восприниматься большинством советских людей как «истина в последней инстанции».

В нынешнем Китае никто не строит коммунизм, в нем не может быть и речи ни о какой «власти рабочих и крестьян». О несоответствии официальной идеологии и реальной ситуации уже почти открыто говорят и в самом Китае. Очень значительная часть населения Китая считает, причем отнюдь не без оснований, что рост благосостояния жителей КНР, хотя и не вызывает сомнений, но отстает от общих экономических и геополитических успехов Китая как страны. При этом в стране нет не только демократии западного типа, но даже и «управляемой демократии» российского типа. В то же время, в отличие, например, от КНДР Китай достаточно широко открыт внешнему миру. Это делает население Китая, в первую очередь – молодежь, весьма уязвимым перед западной пропагандой. В такой ситуации Гонконг может стать вполне реальным «катализатором» выражения общего недовольства.

Читать статью полностью: В современном Китае никто не строит коммунизм