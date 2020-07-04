Ребенок и взрослый погибли при крушении вертолета в Австралии
4 июля 2020, 14:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
В австралийском штате Западная Австралия мужчина и девочка погибли, а другой взрослый и ребенок получили серьезные ранения в результате крушения вертолета. Об этом заявила полиция округа Кимберли.
Вертолет упал неподалеку от населенного пункта Брум. Пострадавшие взрослый и ребенок находятся в больнице в критическом состоянии.
Подчеркивается, что пилот вертолета скончался на месте от полученных ранений, а одиннадцатилетняя девочка, которая находилась на пассажирском месте, была доставлена в клинику. За ее жизнь боролись врачи, однако им не удалось спасти юную пациентку.
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