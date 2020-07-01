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Потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США
фото: соцсети

На территории американской авиабазы Шоу, в штате Южная Каролина.

При заходе на посадку разбился истребитель F-16 ВВС США. Источник сообщает, что пилот не успел катапультироваться и погиб. 

АОл

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