Потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

На территории американской авиабазы Шоу, в штате Южная Каролина.

При заходе на посадку разбился истребитель F-16 ВВС США. Источник сообщает, что пилот не успел катапультироваться и погиб.

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