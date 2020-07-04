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Зеленский: от Украины никто ничего не может требовать

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зеленский: от Украины никто ничего не может требовать
президент Украины Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agencym

Президент Владимир Зеленский в субботу, 4 июля, в рамках разговора с журналистами в Одесской области сделал резонансное заявление. По словам политика, Россия "ничего не может требовать от Украины".

Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до грядущего понедельника, 6 июля, заявил, что Украина является независимой страной, от которой "никто ничего не может требовать".

Украинский лидер добавил, что в данном случае всем следует поработать над риторикой. "Тем более, что это международная уже риторика", – заключил Владимир Зеленский.

Накануне в Берлине прошла встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Немецкие журналисты перед ее началом сообщили, что Россия якобы настаивает на том, чтобы Киев до понедельника представил проект по изменению конституции с целью закрепления особого статуса Донбасса.

ЕТ

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