Кадыров признался, что гордится дружбой между Чечней и Белоруссией

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4 июля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

глава Чечни Рамзан Кадыров, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 4 июля, поздравил белорусский народ с Днем независимости и признался, что гордится дружбой и деловыми отношениями субъекта Российской Федерации и республики Беларусь.

Рамзан Кадыров заметил, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, гуманитарные и культурные узы. По словам главы Чечни, в этом большая заслуга президента Российской Федерации Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Кадыров поблагодарил президента республики за то, что он "всегда готов к сотрудничеству", а также выразил уверенность в том, что связи РФ и Белоруссии в разных сферах "будут нарастать с каждым днем".