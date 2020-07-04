Кадыров признался, что гордится дружбой между Чечней и Белоруссией
4 июля 2020, 13:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 4 июля, поздравил белорусский народ с Днем независимости и признался, что гордится дружбой и деловыми отношениями субъекта Российской Федерации и республики Беларусь.
Рамзан Кадыров заметил, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, гуманитарные и культурные узы. По словам главы Чечни, в этом большая заслуга президента Российской Федерации Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Кадыров поблагодарил президента республики за то, что он "всегда готов к сотрудничеству", а также выразил уверенность в том, что связи РФ и Белоруссии в разных сферах "будут нарастать с каждым днем".
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