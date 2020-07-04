Эпидемиолог объяснил причину низкой смертности от COVID-19 в Германии

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4 июля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

пробирки, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

Профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт объяснил, почему в Германии зафиксирована низкая смертность от коронавируса нового типа.

В пересчете на один миллион населения страны насчитывается 108 смертей от COVID-19.

Тобиас Курт уточнил, что у Германии было время подготовиться к эпидемии коронавируса нового типа. Профессор также заметил, что низкая смертность от COVID-19 в стране связана с особенностями культуры и устройства общества, в частности, представители разных поколений семьи редко живут в одном доме.

В южноевропейских странах люди пожилого возраста чаще проживают на одной территории с другими родственниками, вследствие чего, если заражается один человек, то болеет вся семья.