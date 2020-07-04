В Китае утверждают, что новую вспышку эпидемии удалось остановить

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4 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Как утверждают в правительстве Поднебесной, новая вспышка коронавируса была остановлена. И посему в скором времени объявят о новых смягчениях в плане карантинных мер.

Для большинства жителей города уже сняли запреты на некоторые поездки. По словам специалистов, работающих в Пекине и других «красных зонах» страны, коронавирус удалось сдержать, и за последнюю неделю не было обнаружено ухудшения ситуации. Однако больные пока ещё продолжают выявляться ежедневно, правда уже не в столь огромном количестве, как это было ранее. На сегодня в КНР находится 84 838 инфицированных Covid-19. Почти 80 000 человек выздоровело. 4641 пациент скончался.

Но не стоит забывать, что официальная статистика в Китае во многом может быть составлена по строгому велению властей. Си Цзиньпину просто невыгодно рассказывать о новых серьёзных вспышках. По некоторым данным, эпидемиологическая ситуация в этой стране куда более тяжёлая. Из-за недостаточности сведений и постоянной политики «скрытничества», о настоящем положении дел с коронавирусом мало что известно. К тому же Китай до сих пор не допустил комиссию из ВОЗ в пресловутую Уханьскую лабораторию, где как поговаривают американские эксперты, и был разработан Covid-19.