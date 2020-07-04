Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 без Китая «ущербной»
4 июля 2020, 12:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал "ущербной" идею о проведении расширенного саммита G7. По мнению дипломата, обсуждать любые вопросы в современном мире без КНР невозможно.
30 мая президент США Дональд Трамп заявил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и намерен пригласить на него РФ, Индию, Южную Корею и Австралию. Об этом был проинформирован глава России Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу американского лидера, отметила, что без участия Китая универсальное представительство на саммите обеспечено не будет.
Рябков в свою очередь заметил, что непонятно, как авторы инициативы намерены рассматривать "китайский фактор".
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