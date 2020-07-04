В Нур-Султане движение общественного транспорта будет приостановлено на 14 дней из-за COVID-19

В столице Казахстана Нур-Султане движение общественного транспорта будет приостановлено ориентировочно на две недели. Решение было принято из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Движение общественного транспорта в городе будет временно остановлено с понедельника, 5 июля. О возобновлении будет объявлено дополнительно.
Подчеркивается, что в течение четырнадцати дней будет проводиться тщательная дезинфекция автопарков и автобусов в Нур-Султане.
К настоящему моменту в Казахстане подтверждены 45 719 случаев заражения коронавирусом, 188 пациентов скончались, 15 404 человек выздоровели.