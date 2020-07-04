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Коронавирусом заразились более 11 миллионов человек в мире

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Коронавирусом заразились более 11 миллионов человек в мире
больница, ATL/Eibner-Pressefoto via www.im

В субботу, 4 июля, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 11 миллионов. Об этом сообщили специалисты американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 11 031 905 человек, 523 777 из них скончались. Больше всего выявленных случаев заражения – 2 788 395 – зарегистрировано на территории США. Далее следует Бразилия с показателем 1 539 081.

Россия занимает третье место по количеству зафиксированных случаев заболевания – 667 883. В стране выздоровели 437 893 человека, скончались 9 859.

ЕТ

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