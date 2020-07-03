Президент Молдавии предложил дать работу талантливым преступникам

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3 июля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон попросил следователей прокуратуры «не быть слишком строгими» с участниками дела о незаконном производстве вертолетов.

Додон отметил, что они нарушили законодательство, но «ребята, на самом деле, очень талантливые». По его словам, к нему уже обратились представители деловых кругов с продолжением инвестиций в этот новый для страны проект.

«Мне звонили предприниматели и просили дать их контакты, чтобы взять к себе на работу. Может, действительно это повод, дать им официальный статус и возможность работать легально», – сказал молдавский лидер.

В конце июня прокуратура по борьбе с оргпреступностью пресекла деятельность подпольного цеха по производству вертолетов. Большинство подозреваемых оказались жителями Приднестровья.