Президент Молдавии предложил дать работу талантливым преступникам
3 июля 2020, 22:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон попросил следователей прокуратуры «не быть слишком строгими» с участниками дела о незаконном производстве вертолетов.
Додон отметил, что они нарушили законодательство, но «ребята, на самом деле, очень талантливые». По его словам, к нему уже обратились представители деловых кругов с продолжением инвестиций в этот новый для страны проект.
«Мне звонили предприниматели и просили дать их контакты, чтобы взять к себе на работу. Может, действительно это повод, дать им официальный статус и возможность работать легально», – сказал молдавский лидер.
В конце июня прокуратура по борьбе с оргпреступностью пресекла деятельность подпольного цеха по производству вертолетов. Большинство подозреваемых оказались жителями Приднестровья.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.