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Cтанцию метро в Берлине переименуют в честь русского композитора Михаила Глинки

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Berliner Morgenpost

Cтанцию метро в Берлине переименуют в честь русского композитора Михаила Глинки
композитор Михаил Глинка, Mary Evans Picture Library

Станция берлинского метро "Морэнштрассе" (Mohrenstrasse) будет переименована в честь великого русского композитора Михаила Глинки. Остановка будет носить название "Глинкаштрассе" (Glinkastrasse).

Согласно данным оператора системы городского общественного транспорта Берлина BVG, решение было принято в связи с дебатами вокруг дискриминационного названия улицы Mohrenstrasse, которое переводится как "Улица мавров". Улица Глинки находится в непосредственной близости от станции, поэтому было решено переименовать остановку в честь композитора.

Отметим, что Берлин был одним из любимых городов Михаила Глинки. Композитор много раз приезжал в этот город и скончался там в 1857 году.

ЕТ

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