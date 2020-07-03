Авиакомпания Air France планирует сократить более 7 тысяч рабочих мест

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3 июля 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

самолет авиакомпании Air France, pixabay.com

Руководство французского авиаперевозчика Air France сообщило о намерении сократить более 7,5 тысяч рабочих мест в связи с трудностями, связанными с распространением коронавируса нового типа.

В общей сложности будет сокращено 7 580 мест. Подчеркивается, что за три месяца деятельность и выручка Air France снизились на 95 процентов. В разгар кризиса компания ежедневно теряла 15 млн евро.

По словам руководства, группа Air France должна в сложившихся условиях действовать четко. Уточняется, что стратегия по выходу из кризиса будет базироваться на реорганизации и сокращении издержек.