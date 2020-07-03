В Великобритании число жертв COVID-19 превысило 44 тысячи

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3 июля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

Количество жертв коронавирусной инфекции на территории Великобритании за минувшие сутки увеличилось на 137. Общее число умерших из-за коронавируса нового типа составило в Соединенном Королевстве 44 131.

Согласно последней информации министерства здравоохранения Великобритании, количество заболевших за прошедшие 24 часа увеличилось на 544 – до 284 276.

Накануне днем прирост числа жертв COVID-19 за сутки составил 89, заболевших в стране стало больше на 576.

Ранее сегодня, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что не исключает "наихудшего сценария" распространения коронавирусной инфекции после открытия границ.