В Великобритании число жертв COVID-19 превысило 44 тысячи

Количество жертв коронавирусной инфекции на территории Великобритании за минувшие сутки увеличилось на 137. Общее число умерших из-за коронавируса нового типа составило в Соединенном Королевстве 44 131.
Согласно последней информации министерства здравоохранения Великобритании, количество заболевших за прошедшие 24 часа увеличилось на 544 – до 284 276.
Накануне днем прирост числа жертв COVID-19 за сутки составил 89, заболевших в стране стало больше на 576.
Ранее сегодня, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что не исключает "наихудшего сценария" распространения коронавирусной инфекции после открытия границ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.