В ВОЗ не исключают «наихудшего сценария» распространения COVID-19 после открытия границ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в пятницу, 3 июля, заявил, что не исключает "наихудшего сценария" распространения COVID-19 после открытия границ.
В рамках брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН Райан отметил, что если страны мира продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с распространением коронавируса, это может привести к "наихудшему сценарию".
По словам Майкла Райана, государствам следует сосредоточиться на поддержании своих систем здравоохранения, чтобы быть готовыми к возможному росту новых случаев заражения.
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