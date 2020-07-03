В ВОЗ не исключают «наихудшего сценария» распространения COVID-19 после открытия границ

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3 июля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

табло аэропорта, pixabay.com

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в пятницу, 3 июля, заявил, что не исключает "наихудшего сценария" распространения COVID-19 после открытия границ.

В рамках брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН Райан отметил, что если страны мира продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с распространением коронавируса, это может привести к "наихудшему сценарию".

По словам Майкла Райана, государствам следует сосредоточиться на поддержании своих систем здравоохранения, чтобы быть готовыми к возможному росту новых случаев заражения.