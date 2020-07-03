Эрдоган заявил, что защитники собора Святой Софии посягают на турецкий суверенитет

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3 июля 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику зарубежных правительств в связи с его планами превратить собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Такие обвинения турецкий лидер назвал «прямым посягательством на наш суверенитет». Заявление президента Турции связали с призывом Франции отказаться от планов изменения статуса памятника христианства. Но это, как считают эксперты, только придало Эрдогану решимости в этом вопросе.

Эксперты также считают, что «исламизация» христианского храма позволит Эрдогану усилить свою исламскую и националистическую политическую базу, поддерживая необходимый градус напряжённости в отношениях с Грецией, а также вновь продемонстрировать претензии Анкары принимать решения, не оглядываясь на позиции внешних сил.