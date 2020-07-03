Супруга Владимира Зеленского вылечилась от коронавируса

Вечером в пятницу, 3 июля, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от COVID-19. Согласно последней информации, женщину уже выписали из больницы, она находится дома.
Подчеркивается, что Елена Зеленская в настоящий момент чувствует себя хорошо и очень счастлива быть с семьей дома. Женщина, однако, должна будет продолжить лечение от двусторонней пневмонии вне больницы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сегодня вечером вся семья соберется за одним столом, поскольку его жена "одолела COVID-19".
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