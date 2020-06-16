С двусторонней пневмонией госпитализирована жена Зеленского, у которой выявили COVID-19

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16 июня 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

жена президента Украины Владимира Зеленского, Str/ZUMAPRESS.com

Утром во вторник, 16 июня, стало известно, что супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, у которой ранее был выявлен коронавирус нового типа, госпитализировали с двусторонней пневмонией.

В офисе украинского лидера уточнили, что состояние женщины в настоящий момент является стабильным. Отмечается также, что ПЦР-тесты Владимира Зеленского и его детей показали отрицательные результаты.

Ранее президент Украины принял решение ограничить свои рабочие встречи. Глава страны сейчас находится на частичном карантине в связи с тем, что у его супруги была выявлена коронавирусная инфекция.