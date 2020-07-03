В США выявлено рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19

В пятницу стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах Америки за минувшие сутки превысило предыдущий "рекорд" и превысило 52 000.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за 24 часа в США были выявлены 52 300 случаев заражения COVID-19. В 38 из 50 штатов данный показатель растет в течение последних двух недель. В 24 штатах увеличивается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.
Напомним, 25 июня число выявленных случаев инфицирования в США стало самым высоким за весь период пандемии COVID-19 - 39 972. Уже 1 июля был установлен очередной антирекорд – 50 655 случаев за сутки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.