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В США выявлено рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США выявлено рекордное за сутки количество заразившихся COVID-19
лаборатория, Marijan Murat/dpa

В пятницу стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах Америки за минувшие сутки превысило предыдущий "рекорд" и превысило 52 000.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за 24 часа в США были выявлены 52 300 случаев заражения COVID-19. В 38 из 50 штатов данный показатель растет в течение последних двух недель. В 24 штатах увеличивается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, 25 июня число выявленных случаев инфицирования в США стало самым высоким за весь период пандемии COVID-19 - 39 972. Уже 1 июля был установлен очередной антирекорд – 50 655 случаев за сутки.

ЕТ

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