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Исследование: пандемия COVID-19 привела к резкому росту в США смертей от сердечных заболеваний

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

Исследование: пандемия COVID-19 привела к резкому росту в США смертей от сердечных заболеваний
сердечные показатели, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Исследование, проведенное в США, показало, что пандемия коронавируса нового типа привела к резкому увеличению количества смертей американцев от сердечно-сосудистых и другого рода заболеваний.

Подчеркивается, что опасения граждан США обратиться к врачу с болезнями сердца и попасть на больничную койку, где возрастает вероятность заражения COVID-19, могли привести к кончине тысяч людей.

Сотрудники издания The Washington Post отметили, что в марте, апреле и мае текущего года только в штатах Иллинойс, Мичиган, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Йорк выявили на 8,3 тысячи летальных исходов (или на 27%) в результате сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем было в предыдущие годы в этот период.

ЕТ

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