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В Копенгагене статую Русалочки обвинили в расизме

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Копенгагене статую Русалочки обвинили в расизме
Статуя Русалочки в Копенгагене. Фото: pixabay.com

Знаменитая статуя Русалочки в Копенгагене стала объектом нападения вандалов. На постаменте кто-то написал: «Расистская рыба».

В полиции датской столицы заявили, что пока не определила преступников.

Скульптура, установленная в 1913 году, на которую каждый год любуется миллион туристов, ранее также подвергалась вандализму. Сначала она «провинилась» перед активистами по борьбе с китобойным промыслом, позже – перед активистами движения за демократию. До сих пор персонаж сказки Андерсена в расизме не обвиняли.

Ранее сообщалось, что власти Дании открыли границы для влюбленных.

ДВа

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